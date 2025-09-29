Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів чому не грав Родрі проти Бернлі (5:1).

Родрі не брав участі у матчі проти Бернлі (5:1) у шостому турі АПЛ. Після гри Пеп Гвардіола пояснив, чому іспанський хавбек навіть не потрапив до заявки.

"На тренуванні Родрі сказав: "Я не можу грати. У мене сильно болить коліно, я не можу грати". А я відповів: "Ти не можеш грати? Тоді не грай. Гратиме інший". Це те саме коліно, яке він травмував раніше", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, майже всю кампанію 2024/25 Родрі пропустив через розрив хрестоподібної зв'язки. Він повернувся на поле лише у травні.

Манчестер Сіті наступний матч проведе у Лізі чемпіонів проти Монако. Зустріч запланована на 1 жовтня, початок о 22:00 за київським часом.

