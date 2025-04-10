Кайл Вокер гарантовано покине Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно, навіть якщо Мілан не зможе його викупити.

Правий захисник Манчестер Сіті, який виступає на правах оренди за Мілан, покине "містян" на постійній основі. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Вокер вибув щонайменше на два тижні через незвичайну травму

"Історія між Манчестер Сіті та Кайлом Вокером завершиться влітку, незалежно від майбутнього рішення Мілана. У "россонері" є опція викупу Вокера, але рішення ухвалить вже новий директор команди. У будь-якому випадку, Вокер точно не залишиться в Сіті, оскільки "містяни" шукають нового правого захисника", – заявив Романо в X.

Нагадаємо, що окрім Вокера команду Хосепа Гвардіоли покине Кевін де Брюйне. Бельгієць піде з клубу в статусі вільного агента й іспанський наставник вже активно шукає гравців йому на заміну, щоб реабілітуватися в наступному сезоні за провальну кампанію 2024/25.

34-річний взимку Вокер відправився в оренду в Мілан після конфлікту з Гвардіолою через результати команди. Зараз "містяни" йдуть на 6 місці в турнірній таблиці АПЛ.

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