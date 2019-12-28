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Манчестер Сіті встиг втратити більше очок, ніж за весь минулий сезон – шокуюча статистика команди Гвардіоли

18:09 304 Читать на русском
Манчестер Сіті встиг втратити більше очок, ніж за весь минулий сезон – шокуюча статистика команди Гвардіоли
Хосеп Гвардіола / Reuters

Перша половина поточного сезону англійської Прем'єр-ліги склалася для Манчестер Сіті не надто вдало.

55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті
 
Едерсон 12’
Рахім Стерлінг 25’
Рахім Стерлінг 50’
12’ Едерсон
25’ Рахім Стерлінг
50’ Рахім Стерлінг
55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті

Чинні чемпіони Англії за 19 турів встигли втратити більше очок, ніж за всю попередню кампанію, інформує Sky Sports Statto.

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У сезоні 2018/19 команда Хосепа Гвардіоли "розгубила" 16 пунктів, дозволивши собі дві нічиї і чотири поразки. Вчорашній програш Вулверхемптону став для "містян" п'ятим у поточному розіграші, також вони двічі зіграли внічию – втрачені 19 очок за 19 турів. До слова, лідер АПЛ Ліверпуль має лише одну втрату очок за цей відрізок (нічия з Манчестер Юнайтед у 9 турі).

Нагадаємо, що Манчестер Сіті здобував золоті медалі у двох останніх сезонах чемпіонату Англії.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Вулверхемптон - Манчестер Сіті
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