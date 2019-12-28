Манчестер Сіті встиг втратити більше очок, ніж за весь минулий сезон – шокуюча статистика команди Гвардіоли

Перша половина поточного сезону англійської Прем'єр-ліги склалася для Манчестер Сіті не надто вдало.

Чинні чемпіони Англії за 19 турів встигли втратити більше очок, ніж за всю попередню кампанію, інформує Sky Sports Statto.

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У сезоні 2018/19 команда Хосепа Гвардіоли "розгубила" 16 пунктів, дозволивши собі дві нічиї і чотири поразки. Вчорашній програш Вулверхемптону став для "містян" п'ятим у поточному розіграші, також вони двічі зіграли внічию – втрачені 19 очок за 19 турів. До слова, лідер АПЛ Ліверпуль має лише одну втрату очок за цей відрізок (нічия з Манчестер Юнайтед у 9 турі).

Нагадаємо, що Манчестер Сіті здобував золоті медалі у двох останніх сезонах чемпіонату Англії.

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