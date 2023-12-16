Команда Пепа Гвардіоли у 17 турі АПЛ не зуміла втримати перемогу над Крістал Пелас (2:2), маючи перевагу у два м'ячі. Втім, Манчестер Сіті вдалось зробити унікальне досягнення.

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Усі 10 польових гравців "містян" створили гольові моменти у першій половині гри проти Крістал Пелас. З того часу як Opta аналізує чемпіонат Англії (з 2006/07) це перший випадок в історії, коли 10 різних футболістів однієї команди створили гольові моменти у першому таймі матчу АПЛ.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 34 бали. Від першої сходинки "містяни" відстають на три очки.

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