Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення – до рекорду долучились двоє екс-гравців Шахтаря

Манчестер Сіті знищив Уотфорд (8:0) та оформив унікальне досягення в АПЛ.

Перемога 8:0 над Уотфордом зробила Манчестер Сіті автором неймовірного досягнення, інформує Squawka.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Завдяки цьому погрому "містяни" стали першою командою в історії АПЛ, яка як забивала, так і пропускала 8 м'ячів у матчі чемпіонату Англії. Нагадаємо, що у 2008 році Мідлсбро знищив Манчестер Сіті 8:1, а єдиним голом у складі "блакитних" відзначився екс-"гірник" Елано. Цікаво, що в матчі проти Уотфорда зіграв інший колишній гравець Шахтаря – Фернандінью.

Нагадаємо, Манчестер Сіті познущався над Уотфордом (8:0), а Бернарду Сілва оформив хет-трик.

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