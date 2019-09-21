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Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення – до рекорду долучились двоє екс-гравців Шахтаря

22:29 395 Читать на русском
Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення – до рекорду долучились двоє екс-гравців Шахтаря
Гравці Манчестер Сіті / соцмережі

Манчестер Сіті знищив Уотфорд (8:0) та оформив унікальне досягення в АПЛ.

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне

Перемога 8:0 над Уотфордом зробила Манчестер Сіті автором неймовірного досягнення, інформує Squawka.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Завдяки цьому погрому "містяни" стали першою командою в історії АПЛ, яка як забивала, так і пропускала 8 м'ячів у матчі чемпіонату Англії. Нагадаємо, що у 2008 році Мідлсбро знищив Манчестер Сіті 8:1, а єдиним голом у складі "блакитних" відзначився екс-"гірник" Елано. Цікаво, що в матчі проти Уотфорда зіграв інший колишній гравець Шахтаря – Фернандінью.

Нагадаємо, Манчестер Сіті познущався над Уотфордом (8:0), а Бернарду Сілва оформив хет-трик.

Манчестер Сіті розбомбив Уотфорд в історичному матчі АПЛ – Гвардіола влаштував кастинг на позицію Зінченка

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Теги
Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Елано АПЛ Манчестер Сіті - Уотфорд
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