Манчестер Сіті розписав нічию із Ліверпулем (1:1) та продовжив малорезультативну серію у чемпіонаті Англії.

Поєдинок із Ліверпулем став уже п'ятим поспіль для Манчестер Сіті, у якому команда забила не більше одного гола у чемпіонаті.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таке трапилось вперше з командою Гвардіоли за часи його тренерської кар'єри, повідомляє Gracenote. Зазначимо, що іспанець загалом провів 413 поєдинків, очолюючи Барселону, Баварію та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, "містяни" не змогли виявити сильнішого у матчі з Ліверпулем (1:1) та залишились у середині турнірної таблиці.

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