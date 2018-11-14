Манчестер Сіті впевнений, що не втратить молодого таланта Фодена

Керівництво манчестерського клубу не хвилюється з приводу підписання довготривалого контракту з Філом Фоденом.

Поточний контракт Фодена з Манчестер Сіті, за яким він заробляє смішні 3 тисячі фунтів на тиждень, завершується влітку 2020 року. 18-річний півзахисник вважається дуже талановитим, тому за ним вже полюють такі європейські топ-клуби, як дортмундська Борусія та Ювентус.

Манчестер Сіті досить тривалий час веде переговори з Фоденом, і поки що сторони не дійшли згоди. Однак клуб оптимістично налаштований у цій справі та впевнений, що футболіст підпише новий контракт, повідомляє Sky Sports.

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Фоден дебютував за Манчестер Сіті в минулому сезоні перемогою над Фейєнордом у Лізі чемпіонів. Відтоді юний талант ще 19 разів виходив на поле у головній команді "містян", забивши прем'єрний гол у кубковому матчі проти Окфорда. Пеп Гвардіола особисто зацікавлений у тому, щоб Фоден залишився в його розпорядженні.

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