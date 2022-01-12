Манчестер Сіті примудряється нарощувати свої заробітки навіть у складний період пандемії.

У минулому сезоні чемпіони Англії заробили 644 млн євро, повідомляє The Athletic. "Містяни" вперше у своїй історії обійшли сусідів з Юнайтед, який може похизуватися лише 557 млн євро.

Манчестер Сіті та Атлетіко можуть допомогти Яремчуку позбутись головного візаві

Більшість заробітків Ман Сіті (335,5 млн) – це надходження від продажу телеправ. Втім, манкуніанці залишилися єдиною командою топ-5 ліг Європи, яка у період пандемії нарощує і комерційні доходи. У минулому сезоні вони склали 335,9 млн, чого не було навіть у останній "благополучній" кампанії (2018/19).

Джерело додає, що нинішня ціна Манчестер Сіті складає 2 170 млн євро – шостий показник серед футбольних клубів.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку