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Манчестер Сіті влітку спробує придбати Сауля, який повинен замінити ветерана клубу

16:37 670 Читать на русском
Манчестер Сіті влітку спробує придбати Сауля, який повинен замінити ветерана клубу
Сауль Ньїгес / Фото Clive Rose

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес може перебратись на Туманний Альбіон.

Манчестер Сіті налаштований зробити пропозицію Атлетіко щодо придбання Сауля Ньїгеса, повідомляє Daily Mail.

Сауль зізнався, за якої умови може покинути Атлетіко

Керівництво "містян" розглядає 24-річного хавбека як потенційну заміну 33-річному екс-гравцю Шахтаря Фернандінью, який встиг стати одним з лідерів анлійської команди.

Чинний контракт Сауля з Атлетіко діє до літа 2026 року, а його клаусула складає 150 млн євро.

В поточному сезоні Ла Ліги гравець Атлетіко провів 20 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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