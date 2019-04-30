Манчестер Сіті влітку не купуватиме нових гравців на позицію Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що у нього достатньо гравців на позиції лівого захисника.
Керівництво та тренерський штаб Манчестер Сіті вирішили не витрачати гроші на підсилення позиції лівого захисника, повідомляє Sky Sports.
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У таборі "містян" розраховують на Бенжамена Менді, який значну частину поточного сезону відновлюється від травми. Ця новина може також потішити і Олександра Зінченка, який стабільно з'являється в основі Ман Сіті протягом останніх поєдинків. Нагадаємо, українець грає саме на позиції лівого оборонця.
У нинішньому сезоні Зінченко взяв участь у 26-ти матчах Сіті у всіх турнірах, відзначившись голом та 5-ма асистами.
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