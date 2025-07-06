Манчестер Сіті влітку активно проводить чистку складу. Кайл Вокер перейшов у Бернлі, а тепер "містяни" хочуть позбутися ще одного гравця.

Вокер остаточно покинув Манчестер Сіті – новий клуб розірвав мережу презентацією трансферу (ВІДЕО)

Як повідомляє Manchester Evening News, Джека Гріліша не взяли на Клубний ЧС-2025. Вінгеру потрібно шукати нову команду, оскільки Гвардіола більше не розраховує на нього. Манчестер Сіті готовий відпустити англійця за 40 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Гріліш перейшов до "містян" з Астон Вілли за 117 мільйонів євро. Загалом Джек зіграв за Манчестер Сіті в 157 матчах, забив 17 голів та віддав 23 асисти.

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