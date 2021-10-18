Команда Хосепа Гвардіоли ще до трансферного вікна займається пошуком підсилення. На радарах опинився Деклан Райс.

22-річний опорний півзахисник Вест Хема, який може зіграти і в центрі оборони, став пріоритетною трансферною ціллю "містян", стверджує The Athletic.

Фернандінью офіційно підписав новий контракт з Манчестер Сіті

Манчестер Сіті вбачає у Райсі довгострокову заміну ветерану Фернандінью, який у свої 36 років вже роздумує про завершення кар'єри. Раніше у послугах Деклана були зацікавлені ще три гранди англійського футболу – Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуль.

До слова, хавбек є вихованцем Вест Хема. За основну команду "молотків" англієць загалом провів 155 поєдинків, у яких відзначився сімома голами й стількома ж асистами.

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