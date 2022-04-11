Прагнення Хосепа Гвардіоли до абсолютної досконалості змушує його вже сьогодні роздумувати над найближчими змінами у команді.

Манчестер Сіті готується до серйозної реорганізації, повідомляє Manchester Evening News. Як відомо, серед головних трансферних цілей "містян" – норвезький нападник Борусії Д Ерлінг Холанд.

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Серед бажаних придбань – хавбек Вест Хема Деклан Райс, однак клуб може вибрати дешевший варіант, оскільки за зірку збірної Англії просять 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Одним з таких футболістів може стати представник Монако Орельєн Чуамені. Окрім того, ласим шматочком для "містян" є мароканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі.

Також Ман Сіті готовий попрощатися одразу з декількома футболістами. Одним із перших може піти Габріел Жезус, але це станеться лише у тому випадку, якщо клуб отримає бажаних виконавців. Під питанням і Фернандінью – Пеп зізнався, що хотів би, щоб бразилець залишився, однак все залежатиме від того, чи захоче екс-зірка Шахтаря продовжити контракт ще на 12 місяців.

Щодо Олександра Зінченка, то він потрапив до списку 25 футболістів, які мають залишитись у команді.



Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за "містян" 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома асистами. Його контракт чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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