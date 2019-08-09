Манчестер Сіті визначився з капітаном команди на сезон 2019/20

Манчестер Сіті обрав нового капітана команди після відходу Венсана Компані.

Давід Сілва обраний капітаном Манчестер Сіті на сезон 2019/20, інформує офіційний твіттер клубу.

Давід Сілва оголосив, що покине Манчестер Сіті в кінці наступного сезону

"Містяни" також обрали і віце-капітанів – ними стали екс-"гірник" Фернандінью та Кевін де Брюйне.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розпочне сезон матчем проти Вест Хема Ярмоленка. Гра відбудеться 10 серпня, текстову онлайн-трансляцію можна буде подивитись на сайті "Футбол 24".

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