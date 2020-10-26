Уже влітку наступного року спливає термін контракту Хосепа Гвардіоли з Манчестер Сіті.

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У разі відмови іспанця підписувати з нинішнім клубом нову угоду, боси "містян" готові запропонувати вакантне місце наставнику РБ Лейпциг Юліану Нагельсманну, повідомляє видання Daily Mail. Ще одним кандидатом називають колишнього головного тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, Нагельсман очолив РБ Лейпциг влітку 2019 року. Минулого сезону команда під його керівництвом завоювала бронзу Бундесліги, дійшла до 1/8 фіналу Кубка країни і півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилась ПСЖ. Контракт 33-річного фахівця з клубом з Лейпцига розрахований до літа 2023 року.

Нині безробітний Почеттіно очолював Тоттенхем з 2014 по 2019 рік, а до цього тренував Саутгемптон і Еспаньол. Зі "шпорами" аргентинець доходив до фіналів Ліги чемпіонів і Кубка англійської ліги.

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