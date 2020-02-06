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Манчестер Сіті висловив співчуття Ман Юнайтед щодо річниці мюнхенської трагедії

13:54 602 Читать на русском
Манчестер Сіті висловив співчуття Ман Юнайтед щодо річниці мюнхенської трагедії
Розбитий літак МЮ, 1958 рік / Фото з відкритих джерел

Ворогуючі табори Манчестера об'єднались у вшануванні жертв трагічного інциденту.

"Червоний" Манчестер сьогодні, 6 лютого, пригадує авіакатастрофу 1958 року, в якій загинули 8 гравців манкуніанців, 2 тренери і 1 співробітник клубу.

До вшанування жертв трагедії долучився також принциповий суперник "червоних дияволів" Манчестер Сіті, який ще раз нагадав, що перед обличчям смерті немає ні "червоних", "ні синіх".

Нагадаємо, 62 роки тому Манчестер Юнайтед повертався з Белграда з матчу Кубка чемпіонів. Після дозаправки в Мюнхені літак з командою на борту вже не піднявся в повітря навіть з третьої спроби. Через погану погоду авіалайнер врізався в будинок біля аеропорту.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Метт Басбі
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