Манчестер Сіті випустив комплект форми у кольорах кислотної бджоли
19:36 - Читать на русском
Манчестер Сіті зробив ставку на яскравість у виборі третьої форми на сезон 2022/23.
Чемпіони Англії у своїх соцмережах поділились фотографіями та відео третього комплекту форми.
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Футболка поділена широкими горизонтальними смугами, які дещо нагадують бджолу. Щоправда, простий жовтий колір став яскраво-кислотним. Постачальником форми для Ман Сіті залишається компанія Puma.
Додамо, що команда Гвардіоли розпочне захист титулу 7 серпня гостьовим матчем проти Вест Хема.
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