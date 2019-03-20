Манчестер Сіті випередив Барселону у боротьбі за Сауля

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес влітку може змінити команду.

Манчестер Сіті після невдачі з трансфером Френкі де Йонга готовий підписати хавбека Атлетіко Сауля, на якого теж претендує Барселона.

Барселона готова викласти 110 млн євро за Сауля

Хосеп Гвардіола визначив гравця "матрацників" пріоритетною ціллю на літнє міжсезоння, і "містяни" зроблять усе можливе, щоб не програти боротьбу на ринку Барселоні вже вдруге.

За інформацією ESPN, Манчестер Сіті готовий заплатити за лідера Атлетіко 150 мільйонів євро, що робить їх беззаперечним фаворитом за право підписати Сауля.

Сауль зізнався, за якої умови може покинути Атлетіко

Зазначається, 24-річний іспанець на Етіхад Стедіум повинен стати заміною бразильцю Фернандінью, якому в травні виповниться 34.