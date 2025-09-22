Інтерес Барселони до форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда збільшується, але "містяни" не хочуть продавати норвежця дешево.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд вже давно перебуває на радарах Барселони. Каталонці вбачають в норвежці ідеальну заміну Роберту Лєвандовскі, повідомляє Пітер О'Рурк з Football Insider.

Команді Гансі Фліка буде важко втілити ці плани в життя через складну фінансову ситуацію Барселони в останні роки, але "кулес" досі не облишають надій побачити Холанда в "синьо-гранатовій" футболці.

У Манчестер Сіті завчасно передбачили серйозний інтерес з боку Барселони, Реала та інших топ-клубів Європи до норвежця, тому продовжили з ним контракт аж до 2034 року.

Якщо ж гравець виявить бажання покинути Етіхад – за нього вимагатимуть понад 170 млн євро (150 млн фунтів стерлінгів). Така сума може стати захмарною для Барселони у зв'язку з їхніми фінансовими проблемами.

Пеп Гвардіола бачить Холанда ключовим гравцем Манчестер Сіті після перебудови. Сам Ерлінг хоче боротися за всі можливі трофеї у складі "містян", але йому доведеться розглянути інші варіанти, якщо команда повторить провал сезону 2024/25.

