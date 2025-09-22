Манчестер Сіті вимагатиме понад 170 млн за Холанда – Гвардіола відлякує Барселону, яка шукає заміну Лєвандовскі
Інтерес Барселони до форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда збільшується, але "містяни" не хочуть продавати норвежця дешево.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд вже давно перебуває на радарах Барселони. Каталонці вбачають в норвежці ідеальну заміну Роберту Лєвандовскі, повідомляє Пітер О'Рурк з Football Insider.
"Арсенал грав краще": Гвардіола виправдався за 5 захисників та глуху оборону
Команді Гансі Фліка буде важко втілити ці плани в життя через складну фінансову ситуацію Барселони в останні роки, але "кулес" досі не облишають надій побачити Холанда в "синьо-гранатовій" футболці.
У Манчестер Сіті завчасно передбачили серйозний інтерес з боку Барселони, Реала та інших топ-клубів Європи до норвежця, тому продовжили з ним контракт аж до 2034 року.
Якщо ж гравець виявить бажання покинути Етіхад – за нього вимагатимуть понад 170 млн євро (150 млн фунтів стерлінгів). Така сума може стати захмарною для Барселони у зв'язку з їхніми фінансовими проблемами.
Пеп Гвардіола бачить Холанда ключовим гравцем Манчестер Сіті після перебудови. Сам Ерлінг хоче боротися за всі можливі трофеї у складі "містян", але йому доведеться розглянути інші варіанти, якщо команда повторить провал сезону 2024/25.
Арсенал вирвав нічию проти Ман Сіті на 90+3 – Артета джокерами зламав "автобус" Гвардіоли, який цілував арбітра