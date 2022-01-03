"Чи можуть конкуренти наздогнати Манчестер Сіті? Ні. Я думаю, що Манчестер Сіті виграє АПЛ. Не бачу, щоб Ліверпуль чи Челсі можуть скоротити відставання. Було би важко, якби Ліверпуль виграв би у Челсі і заробив додаткові два очки, а також отримав би перемогу в перенесеній грі з Лідсом.

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Але як тільки відрив стає більшим, і вам потрібно три матчі, щоб наздогнати Манчестер Сіті, я просто не вірю в це взагалі. Цього сезону Ліверпуль був хороший в атаці, Челсі якісно оборонявся, але Манчестер Сіті не поступається їм обом у цих сферах, а також у плані контролю гри. У цьому велика різниця", – наводить слова Каррагера Sky Sports.

Зазначимо, що Манчестер Сіті після 21-го туру має 53 очки, а відрив від другого Челсі становить цілих 10 пунктів. Ліверпуль же має гру в запасі та 42 бали.

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