Манчестер Сіті виграв боротьбу за суперталанта з Аргентини – на нього полював табун європейських грандів і Шахтар
Манчестер Сіті забезпечив підсилення атакувальної ланки на майбутнє.
Чемпіони Англії домовилися з Рівер Плейтом щодо переходу 21-річного нападника Хуліана Альвареса, повідомляє журналістка Вероніка Брунаті.
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Манчестер Сіті виплатить клаусулу, яка складає 21 млн доларів. Щоправда, Альварес переїде в Англію не раніше літа 2022 року. Наразі він залишиться з Рівером, щоб допомогти команді в новому розіграші Копа Лібертадорес. Влітку Манчестер Сіті вирішить, чи настав час забирати перспективного форварда.
До слова, у минулому сезоні Альварес провів за "мільйонерів" 46 матчів, в яких забив 24 голи і віддав 15 результативних передач. Інтерес до аргентинця приписували багатьом європейським клубам – Баварія, Барселона, Інтер, МЮ і навіть донецький Шахтар.
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