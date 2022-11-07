Манчестер Сіті відзвітував про рекордний річний заробіток у своїй історії
Блакитна команда з Манчестера може похизуватись солідними цифрами за підсумками сезону 2021/22.
На сайті "містян" з'явився річний фінансовий звіт за минулу кампанію, у якому йдеться про рекордні прибуток (613 мільйонів фунтів) та дохід (41,7 млн) в історії клубу.
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Ці показники більш ніж вдвічі перевищую попередній рекорд. Серед причин такого результату Сіті називає повернення фанатів на трибуни після обмежень, пов'язаних з пандемією, та збільшення комерційних доходів.
До слова, компанія Brand Finance назвала Манчестер Сіті другий найдорожчим футбольним брендом світу, оцінивши його в 1,33 мільярда євро.
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