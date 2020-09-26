Манчестер Сіті відпустив свого гравця в Жирону
21:19 - Читать на русском
Бразильський захисник Ян Коуту продовжить кар'єру в іспанській Сегунді.
Правий оборонець Ян Коуту приєднався до Жирони на правах оренди на один сезон, повідомляє офіційний твіттер клубу.
Манчестер Сіті зіткнувся з кадровою катастрофою в центрі нападу – слідом за Агуеро травмувався і Жезус
Зазначимо, що бразилець приєднався до Манчестер Сіті лише цього літа з Корітіби, підписавши угоду до 2025 року.
До слова,Коуту вже встиг виграти чемпіонат світу із Бразилією, щоправда, йдеться лише про юнацький турнір.
Луческу скидає баласт – Динамо повісило цінник на Соля, є нові претенденти з еліти чемпіонату Іспанії
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter