Правий оборонець Ян Коуту приєднався до Жирони на правах оренди на один сезон, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Манчестер Сіті зіткнувся з кадровою катастрофою в центрі нападу – слідом за Агуеро травмувався і Жезус

Зазначимо, що бразилець приєднався до Манчестер Сіті лише цього літа з Корітіби, підписавши угоду до 2025 року.

До слова,Коуту вже встиг виграти чемпіонат світу із Бразилією, щоправда, йдеться лише про юнацький турнір.

Луческу скидає баласт – Динамо повісило цінник на Соля, є нові претенденти з еліти чемпіонату Іспанії