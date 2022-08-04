"Містяни" на своєму офіційному сайті повідомили, що вихованець їхньої академії Джеймс Макейті виступатиме за Шеффілд Юнайтед на правах оренди.

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Макейті став другим випускником академії Ман Сіті, який приєднався до Шеффілд Юнайтед цього літа – до цього новачком "клинків" став Томмі Дойл. Чемпіон Англії розраховує на юнака, який у лютому продовжив контракт на 3 роки.

До слова, Макейті в минулому сезоні виступав здебільшого за Манчестер Сіті U-23, наколотивши 19 голів у 25 поєдинках, допомігши виграти чемпіонат. Сам Джеймс став найкращим гравцем першості.

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