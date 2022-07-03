Саутгемптон домовився з Манчестер Сіті про перехід півзахисника Ромеу Лавії, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Трансфер обійдеться у 10 млн фунтів стерлінгів, сторони узгоджують останні деталі угоди. У контракті буде пункт з сумою, за яку Ман Сіті зможе повернути гравця, оскільки вважає його одним з найбільших талантів.

Додамо, що Лавіа здебільшого виступав за другу команду "містян", награвши 29 матчів та відзначившись голом та 2 асистами. Серед них і 2 поєдинки за основну команду – по 1 в Кубку Англії та Кубку Ліги.

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