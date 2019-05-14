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Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів

14 травня 17:12 2478 Читать на русском
Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів
Манчестер Сіті / ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті опублікував заяву у відповідь на інформацію про те, що комісія УЄФА вимагатиме відсторонення команди від участі в Лізі чемпіонів.

"Манчестер Сіті повністю та сумлінно співпрацює з розслідуванням CFCB (комісія з розслідування порушень фінансового фейр плей – прим. Футбол 24). При цьому клуб покладається як на незалежність і прихильність CFCB до належної правової процедури, так і на зобов'язання УЄФА від 7 березня, що союз "не робитиме ніяких подальших коментарів з цього питання, поки йде розслідування".

Манчестер Сіті може втратити місце в Лізі чемпіонів через фінансові махінації

Матеріал New York Times з посиланням на "людей, знайомих зі справою" в будь-якому випадку надзвичайно турбує. Наслідки полягають в тому, що або сумлінність Манчестер Сіті щодо CFCB недоречна, або процес комісії спотворюється особами, що мають намір завдати шкоди репутації клубу і його комерційним інтересам. Або і те, і інше.

Опубліковані рахунки Манчестер Сіті є повними і вичерпними та є предметом юридичної та нормативної документації. Звинувачення в фінансових порушеннях є повністю неправдивими, і вичерпні докази цього факту були надані CFCB", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

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