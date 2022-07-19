Паризький клуб робить усе можливе, аби Неймара більше не було в команді.

Хоча Крістоф Гальтьє готовий працювати з бразильцем, новий спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш прагне його позбутися. На думку керівництва, Неймар отримує занадто багато грошей і не демонструє відповідних результатів на футбольному полі.

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За інформацією французької преси, парижани спробували відправити 30-річного форварда в АПЛ. L'Equipe та Le Parisien повідомили, що ПСЖ запропонував підписати Неймара Манчестер Сіті. Їм навіть не потрібні були гроші – йшлося про обмін на Бернарду Сілву. Однак "містяни" відповіли рішучою відмовою, навіть не розпочавши торги.

До слова, контракт Неймара з ПСЖ чинний ще три сезони. Його зарплата становить 35 млн євро. Значну частину минулого сезону бразилець пропустив через травми, награвши лише 28 поєдинків і оформивши 13+8.

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