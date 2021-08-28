"Містяни" віддали шану двом клубним легендам, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Компані та Сілва отримали персональні монументи поруч із домашньою ареною Ман Сіті. Статуї встановили біля східних воріт Етіхада. Вночі їх підсвітлюватимуть особливим блакитним кольором. Автором пам'ятників став випускник Художньої академії Глазго Енді Скотт.

Нагадаємо, що Венсан Компані захищав кольори "містян" у 2008-2019 рр. (360 матчів, 20 голів) і здобув 4 чемпіонські титули. Натомість Давід Сілва виступав на Етіхаді в 2010-2020 рр. (436 поєдинків, 77 голів) і теж взяв 4 чемпіонства.

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sunny mornings at the etihad ️ love love love the statues, so incredible in the flesh, and such a great way to honour our heroes @ManCity pic.twitter.com/mA6X7JNeC2 — al (@alicegracewhite) August 28, 2021