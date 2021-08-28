Манчестер Сіті відкрив статуї дуету живих легенд "містян"
Напередодні матчу 3-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті красиво вшанував колишніх капітанів команди – Венсана Компані та Давіда Сілву.
"Містяни" віддали шану двом клубним легендам, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Компані та Сілва отримали персональні монументи поруч із домашньою ареною Ман Сіті. Статуї встановили біля східних воріт Етіхада. Вночі їх підсвітлюватимуть особливим блакитним кольором. Автором пам'ятників став випускник Художньої академії Глазго Енді Скотт.
Нагадаємо, що Венсан Компані захищав кольори "містян" у 2008-2019 рр. (360 матчів, 20 голів) і здобув 4 чемпіонські титули. Натомість Давід Сілва виступав на Етіхаді в 2010-2020 рр. (436 поєдинків, 77 голів) і теж взяв 4 чемпіонства.
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