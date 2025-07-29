Манчестер Сіті відхилив пропозицію в 25 млн фунтів за гравця, якого готовий відпустити
Манчестер Сіті відхилив пропозицію Ноттінгем Форест щодо трансферу Джеймса Макейті в розмірі 25 млн фунтів.
Манчестер Сіті відхилив офіційну пропозицію Ноттінгем Форест щодо трансферу атакувального півзахисника Джеймса Макейті, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 25 млн фунтів не влаштували "містян".
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Макейті є вихованцем Манчестер Сіті. Його контракт діє до 30 червня 2026 року, портал Transfermarkt оцінює його в 20 млн євро. У минулому сезоні Джеймс зіграв 936 хвилин у 27 матчах за клуб, відзначившись 7 голами.
Раніше повідомлялося, що Сіті майже погодив трансфер гравця в Айнтрахт за 30 млн євро.
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