Манчестер Сіті видав найгірший старт у тренерській кар'єрі Гвардіоли – вражаючі цифри
19:10 - Читать на русском
Початок сезону 2020/21 став найбільш провальним за усю тренерську кар'єру Хосепа Гвардіоли.
завершено
Філ Фоден 51’
51’ Філ Фоден
Манчестер Сіті набрав лише 8 очок у поточному сезоні АПЛ після 5 турів, повідомляє Gracenote.
Протистояння Ярмоленка та Зінченка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 1:1
Усі сезони до цього команди Гвардіоли (Барселона, Баварія, Манчестер Сіті) набирали не менше 10 пунктів після 5 зіграних турів.
Нагадаємо, Манчестер Сіті не зумів обіграти Вест Хем у матчі 6-го туру АПЛ, розписавши мирову 1:1.
Вест Хем втримав нічию із Ман Сіті – Ярмоленко відіграв тайм між блиском і злиднями, Зінченко "охолодив" фланг Гвардіоли
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter