Початок сезону 2020/21 став найбільш провальним за усю тренерську кар'єру Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті набрав лише 8 очок у поточному сезоні АПЛ після 5 турів, повідомляє Gracenote.

Протистояння Ярмоленка та Зінченка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 1:1

Усі сезони до цього команди Гвардіоли (Барселона, Баварія, Манчестер Сіті) набирали не менше 10 пунктів після 5 зіграних турів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті не зумів обіграти Вест Хем у матчі 6-го туру АПЛ, розписавши мирову 1:1.

Вест Хем втримав нічию із Ман Сіті – Ярмоленко відіграв тайм між блиском і злиднями, Зінченко "охолодив" фланг Гвардіоли