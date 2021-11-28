Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:1 – відео голів і огляд матчу
28 листопада 20:55 - Читать на русском
У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вдома здолав лондонський Вест Хем. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
завершено
34’ Ілкай Ґюндоґан
90’ Фернандінью
Мануель Лансіні 90+4’
34’ Ілкай Ґюндоґан
90’ Фернандінью
90+4’ Мануель Лансіні
На 33-й хвилині Ілкай Гюндоган чудово зорієнтувався у хаосі після прострілу Мареза й пробив Фабіанскі з кількох метрів.
Гвардіола назвав тіньових героїв перемоги над Вест Хемом
Під завісу зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Фернандінью з лінії штрафного майданчика технічно поклав у кут після передачі Жезуса. А на 90+4-й хвилині Мануель Лансіні обікрав того ж Фернандінью і майстерно забив від стійки.
Манчестер Сіті переграв Вест Хем – українці за лаштунками, спроби розгледіти м'яч, Пеп повернувся на друге місце
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter