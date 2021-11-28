На 33-й хвилині Ілкай Гюндоган чудово зорієнтувався у хаосі після прострілу Мареза й пробив Фабіанскі з кількох метрів.

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Під завісу зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Фернандінью з лінії штрафного майданчика технічно поклав у кут після передачі Жезуса. А на 90+4-й хвилині Мануель Лансіні обікрав того ж Фернандінью і майстерно забив від стійки.

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