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Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко вийде в стартовому складі

21:04 1145 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко вийде в стартовому складі
Олександр Зінченко / соцмережі

Стали відомі стартові склади на матч 27 туру АПЛ між Манчестер Сіті та Вест Хемом. Олександр Зінченко вийде в основі.

Олександр Зінченко вийде в стартовому складі на матч 28 туру АПЛ проти Вест Хема.

Манчестер Сіті: Едерсон, Даніло, Компані, Отаменді, Зінченко, Гюндоган, Сілва, Марез, де Брюйне, Сане, Агуеро

Вест Хем: Фабіанскі, Фредерікс, Діоп, Огбонна, Джонсон, Обіанг, Райс, Насрі, Антоніо, Андерсон, Керролл

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Англія28 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Вест Хем: Середа 27 лютого 2019

Манчестер Сіті

live 34'
0 : 0
Вест Хем
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Англія Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті - Вест Хем
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