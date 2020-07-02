Манчестер Сіті веде перемовини з РБ Лейпциг щодо подальшої оренди конкурента Зінченка

Захисник Манчестер Сіті Анхеліньо може продовжити підкорювати Бундеслігу.

Представники РБ Лейпциг активно намагаються переконати Манчестер Сіті залишити Анхеліньо ще на один сезон у таборі "биків", повідомляє Kicker.

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Останні півроку 23-річний іспанець провів, захищаючи кольори Лейпцига на правах оренди, і добре себе зарекомендував. Нагадаємо, Анхеліньо та Олександр Зінченко виступають на позиції лівого захисника.

У минулому розіграші Бундесліги іспанець провів 13 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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