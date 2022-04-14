Команда Хосепа Гвардіоли втримала нічию (0:0), яка дозволила "містянам" вийти в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Сімеоне змушені були відігравати мінімальну поразку на Етіхаді. Один гол "матрацників" переводив гру в екстра-тайм. Атлетіко мав кілька моментів, але міг пропустити – Гюндоган влучив у стійку.

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Гра котилася до нульової нічиєї. У компенсований час виникла сутичка, яку розпочав сміливий вчинок Олександра Зінченка. Українець, який провів весь матч у запасі, заступився за партнера, а "матрацники" залишилися вдесятьох внаслідок вилучення Феліпе.

У меншості Атлетіко таки влаштував фінальний штурм і міг забити рятівний гол, але Ман Сіті встояв, хоч і не без нервів. 0:0 – "містяни" другий сезон поспіль вийшли у півфінал ЛЧ.

Манчестер Сіті вистраждав нічию з Атлетіко, прорвавшись у півфінал ЛЧ – Зінченко став героєм навіть у запасі