Манчестер Сіті влітку активно стежив за Андрієм Луніним та Анатолієм Трубіним. Нещодавно була інформація, що за голкіпера Бенфіки "містяни" готові віддати понад 50 мільйонів євро. Утім, англійський клуб зробив вибір не на користь українців.

Трубін може покинути Бенфіку – Ман Сіті розглядає трансфер українця за шалені гроші

Як повідомляє Фабріціо Романо, Джеймс Траффорд перейде в Манчестер Сіті. "Містяни" активують опцію викупу 22-річного голкіпера в Бернлі.

Траффорд – вихованець Манчестер Сіті і вже погодився на перехід. Наставник команди Пеп Гвардіола особисто був зацікавлений у трансфері воротаря.

У минулому сезоні Джеймс Траффорд зіграв у 45 матчах у Чемпіоншипі, з яких 29 провів на нуль.

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