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Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу

18 травня 23:38 1170 Читать на русском
Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті знищив Уотфорд (6:0) та став володарем Кубка Англії 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Уотфорд.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

Манчестер Сіті знищив Уотфорд у фіналі Кубка Англії. Рахунок в матчі відкрив Давід Сілва на 26-й хвилині, а ще до перерви Жезус подвоїв перевагу "містян". А от у другому таймі Манчестер Сіті остаточно знищив суперника, відзначившись ще 4 голами, на які Уотфорд не зміг відповісти.

Таким чином, Манчестер Сіті виграв Кубок Англії і оформив внутрішній требл.

Зінченко – володар Кубка Англії, Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд і оформив перший в історії Англії внутрішній требл

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Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Уотфорд Уотфорд Уотфорд Кубок Англії 2018/19
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