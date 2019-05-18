Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті знищив Уотфорд (6:0) та став володарем Кубка Англії 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Уотфорд.

Манчестер Сіті знищив Уотфорд у фіналі Кубка Англії. Рахунок в матчі відкрив Давід Сілва на 26-й хвилині, а ще до перерви Жезус подвоїв перевагу "містян". А от у другому таймі Манчестер Сіті остаточно знищив суперника, відзначившись ще 4 голами, на які Уотфорд не зміг відповісти.

Таким чином, Манчестер Сіті виграв Кубок Англії і оформив внутрішній требл.

Зінченко – володар Кубка Англії, Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд і оформив перший в історії Англії внутрішній требл