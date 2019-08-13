Манчестер Сіті уникнув заборони на здійснення трансферів – ФІФА оштрафувала "містян" на значну суму

ФІФА оприлюднила покарання для Манчестер Сіті за порушення правил про трансфери неповнолітніх.

Манчестер Сіті уникнув заборони на здійснення трансферів, натомість Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив оштрафувати клуб на 320 тисяч фунтів, повідомляє прес-служба організації.

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Нагадаємо, "містяни" підписали футболіста Бенджаміна Гарре, який має італійське громадянство, за кілька днів після його 16-го дня народження, але аргентинський клуб Велес, вихованцем якого є футболіст, наголошує на правилі, що гравці до 18 років можуть переходити в інші клуби в європейських країнах.

Манкуніанцям загрожувала заборона на реєстрацію нових футболістів впродовж двох трансферних вікон. Раніше подібні санкції застосовувались до Реала, Барселони, Атлетіко та Челсі.

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