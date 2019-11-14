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Манчестер Сіті уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів внаслідок порушення фінансового фейр-плей

20:16 279 Читать на русском
Манчестер Сіті уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів внаслідок порушення фінансового фейр-плей
Гравці Манчестер Сіті / AFP

Судова палата клубної фінансової контрольної комісії УЄФА озвучила рішення щодо покарання Манчестер Сіті за порушення фінансового фейр-плей.

Манчестер Сіті буде лише оштрафований за порушення фінансового фейр-плей, інформує The Athletic.

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Зазначається, що видання Der Spiegel розслідувало справу Манчестер Сіті та оприлюднило реальне джерело прибутків від спонсорських контрактів. Одним із варіантів покарання англійського клубу була дискваліфікація на один рік від єврокубків, але в підсумку "містяни" виплатять штраф.

До слова, Манчестер Сіті очолює групу C в Лізі чемпіонів з 10 пунктами в активі, де суперником англійців є донецький Шахтар.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Фінансовий fair-play
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