Олександр Зінченко може покинути Манчестер Сіті попри чинний контракт до літа 2024-го. Відповідне рішення вже ухвалене клубом. Арсенал терміново готує офіційну пропозицію за 25-річного універсала. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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А от Натан Аке, який вже встиг узгодити умови особистого контракту з Челсі, після розмови з Хосепом Гвардіолою несподівано залишається в Ман Сіті. Чемпіони Англії передумали відпускати гравця, який може зіграти як у центрі захисту, так і на лівому фланзі.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Ман Сіті влітку 2016-го, але перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" 25-річний українець провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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