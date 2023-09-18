Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне досі не домовився з клубом про нову угоду.

Бельгієць через травму підколінного сухожилля вибув на тривалий термін. Кевін де Брюйне повернеться на поле не раніше, ніж на початку наступного календарного року.

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Чинна угода 32-річного півзахисника закінчується через 18 місяців. Керівництво Манчестер Сіті мало намір розпочати перемовини щодо нового контракту, втім, змінило свою думку. Згідно з інформацією Daily Star, "містяни" хочуть дочекатися повного відновлення де Брюйне, а лише потім запропонувати йому пролонгацію угоди.

Нагадаємо, бельгієць виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Кевін де Брюйне взяв участь в 358 матчах за "містян", в яких забив 96 голів і віддав 153 результативні передачі.

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