Битва за Лігу чемпіонів

Англія ще після першої перемоги Арсенала над Реалом виборола право делегувати п'ять команд до Ліги чемпіонів. Це аж ніяк не заспокоїло лідерів АПЛ – дистанція від третьої до сьомої сходинки становить всього три залікових бали. Манчестер Сіті та Астон Вілла перебували за межами заповітної топ-5, тож нічия на Етіхаді влаштовувала тільки конкурентів.

Команди підійшло до зустрічі в хорошій формі. Підопічні Унаї Емері провели 5-матчеву переможну серію в чемпіонаті, а у всіх турнірах вони виграли 11 поєдинків з останніх 12-ти. "Містяни" ж не знали поразок протягом п'яти турів, втративши очки лишень з Евертоном. Тріумфатор зустрічі у Манчестері піднявся б у зону ЛЧ.

Діаш спаплюжив старання Мармуша, а Рашфорд продовжив шоу

Унаї Емері славиться прагматизмом, тож від Астон Вілли не очкували агресивного старту. Втім, відкривати рахунок вже на 17-й секунді мали саме гості. Тілеманс виграв підбирання в центрі, втік від двох суперників і віддав передачу на хід Рашфорду – Маркус же двічі хитнув Діаша й з лівого краю штрафного пробив у дальній кут. Сіті врятувала стійка!

- Incredible footwork from Rashford, ultimately hits the post! pic.twitter.com/9VV661bqEl — VAR Hub (@VARHub) April 22, 2025

А вже на 7-й хвилині Діаш взяв участь у гольовій атаці Сіті. Рубен виконав діагональ на Мармуша, а той обіграв Кеша й прострілив у центр карного майданчика. Рикошетом від Конси м'яч відскочив на Сілву – Мартінес парирував його потужний удар, однак м'яч відскочив йому в ногу й залетів у сітку. 0:1!

- Bernado Silva puts Manchester City ahead, good assist for the goal forom Marmoush! pic.twitter.com/grXU10Skx1 — VAR Hub (@VARHub) April 22, 2025

Should be an own goal by Martinez as he saves the shot then the ball rebounds off his legs inside the goal!!@OfficialFPL #MCIAVL #FPL #FPLCommunity @OptaJoe @premierleague pic.twitter.com/fvSzVabyKt — FPL Gold Fish- Yaniv Salomon (@SalomonYaniv) April 22, 2025

Втім, всього за дев'ять хвилин старання Мармуша були перекриті все тим же Діашем. Рубен привіз пенальті, врізавшиcm корпусом у Ремзі. Центрбек не ставив акцентованої підніжки й показово підіймав руки догори при контакті, але він збив Джейкоба у мить, коли той вилітав на ударну позицію перед Ортегою – саме тому VAR рекомендував вказати на "позначку".

Пеп Гвардіола й Рубен Діаш страшно бісились, але рішення від цього не змінилось. Каталонець тільки жовту картку отримав

Penal claro para el Aston Villa. No necesitas reventarle las piernas al delantero para que sea penal. pic.twitter.com/NJKvruiSqE — cholucon (@cholucon) April 22, 2025

Рашфорд же підійшов до м'яча й після кількох гальмувань переграв Ортегу – 1:1! Це вже шостий гол Маркуса у ворота Манчестер Сіті за всю кар'єру в АПЛ. Частіше він забивав тільки Лестеру. Чотири рази Рашфорд забивав "містянам" на Етіхаді – тільки Вейн Руні (6) та Джеймі Варді (5) робили це частіше.

Мармуш намагався виправити помилку Діаша. Так, на 19-й хвилині Омар виривався віч-на-віч під закидання Макейті (той перехопив невдалий пас Мартінеса). В останню мить Еміліано випередив нападника, вибивши м'яч з-під його ніг.

Marmoush sot 19th minute, would have been a comfortable save for Martinez otherwise @bet365 @bet365help pic.twitter.com/HirAeV11Dt — Micky Kelly (@mickyblue147) April 22, 2025

На 23-й же єгиптянин віддавав точний крос під замикання Де Брюйне, однак його удар головою не став проблемою для голкіпера. Трохи згодом Мармуш і сам пробивав головою, але вийшло неточно. Все ж, Сіті бракує травмованого Холанда для таких ситуацій.

Рашфорд перед перервою міг втекти сам на сам з Ортегою, відгукнувшись на передачу Тілеманса лівим флангом, але Маркуса вдалося загнати в глухий кут. Зрештою, свисток Крейга Поусона відправив команди у роздягальні за нічийного рахунку.

An evenly-contested first half comes to a close #MCIAVL pic.twitter.com/gNjENyWVqE — Premier League (@premierleague) April 22, 2025

Манчестер Сіті добився свого

Астон Вілла по перерві діяла прагматичніше. Команда провела всього два постріли по воротах, хоча один із них міг стати переможним. Мова про епізод на 64-й хвилині, коли Рашфорд вдруге вирвався на рандеву з Ортегою.

Цього разу англієць оббіг голкіпера на правому краю штрафного – втім, подальший удар у порожні ворота виявився неточним!. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

Також можна згадати вихід сам на сам у свіжого Воткінса, однак Оллі пробив у Ортегу, та ще в офсайд заліз.

- Another Villa chance but ultimately miles offside. pic.twitter.com/tE91VAdLgn — VAR Hub (@VARHub) April 22, 2025

Ось і вся гострота з боку "вілланів". Хоча слід віддати належне Унаї Емері – він намагався виграти, кинувши у бій ще й Асенсіо з Макгінном. От тільки баск знову зняв Рашфорда. Можливо, справа у півфіналі Кубка, який відбудеться через три дні.

Манчестер Сіті був значно активнішим. Так, на 51-й хвилині Де Брюйне непогано подавав на дальню стійку під удар Діашу, але Онана в останню мить вибив м'яч. На 61-й же Кевін закинув м'яч за спини захисникам, а Макейті перекинув Мартінеса – от тільки у площину Джеймс не влучив.

- Big chance for City, as De Bruyne plays through a great pass to McAtee. pic.twitter.com/iPKbOvDjIW — VAR Hub (@VARHub) April 22, 2025

На 67-й же Макейті замикав простріл О'Райлі з лівого флангу, однак не зміг нормально влучити по м'ячу. Рикошетом від коліна м'яч відскочив до рук Мартінеса.

- Another big chance missed for City, McAtee again. pic.twitter.com/9QmMghv70r — VAR Hub (@VARHub) April 22, 2025

На 80-й хвилині справа дійшла і до гола Мармуша після розрізного пасу Ковачіча. Єгиптянин все ж заліз у офсайд, тож рахунок не змінився.

- Marmoush scores but the offside trap has done it's job. pic.twitter.com/3ZYRGigm6P — VAR Hub (@VARHub) April 22, 2025

На ту мить Пеп Гвардіола вже випустив Доку замість Макейті, а його підопічні провели цілих дев'ять кутових. Астон Вілла трималася. Втім, у компенсований час господарі таки дотиснули бірмінгемців.

Доку на 5-й компенсованій спокійно обійшов свіжого Діасасі й виконав простріл "шведою" на дальню стійку – а Нуньєш замкнув. 2:1! Унаї Емері просто втратив обличчя від такого повороту...

Гол Нуньєша очевидно став переможним. Манчестер Сіті не просто піднявся у зону ЛЧ, а й закріпився на третій позиції. Астон Вілла залишається поза межами топ-5.

