Повне фіаско Шахтаря U-19 у відеоогляді матчу проти Манчестер Сіті U-19

Манчестер Сіті U-19 розгромив однолітків із Шахтаря у 5 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Господарі вирішили долю зустрічі на свою користь вже до середини першого тайму. Гравці Манчестер Сіті без особливих зусиль забили три м'ячі, після чого помітно збавили оберти.

Шахтар U-19 ганебно програв Манчестер Сіті U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Друга половина вийшла більш рівною, однак під завісу зустрічі юні "містяни" довели рахунок до непристойного – 5:0. Шахтар U-19 зазнав найбільшої поразки у цьому розіграші Юнацької ліги УЄФА і вже не має шансів уникнути останнього місця групи С.