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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Повне фіаско Шахтаря U-19 у відеоогляді матчу проти Манчестер Сіті U-19

19:54 818 Читать на русском
Повне фіаско Шахтаря U-19 у відеоогляді матчу проти Манчестер Сіті U-19
Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті U-19 розгромив однолітків із Шахтаря у 5 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

11’ Марган Роджерс
23’ Том Деле-Баширу
26’ Ян Карло Поведа
89’ Набіль Туазі
90+1’ Андріан Бернаб Гарсія
 
11’ Марган Роджерс
23’ Том Деле-Баширу
26’ Ян Карло Поведа
89’ Набіль Туазі
90+1’ Андріан Бернаб Гарсія

Господарі вирішили долю зустрічі на свою користь вже до середини першого тайму. Гравці Манчестер Сіті без особливих зусиль забили три м'ячі, після чого помітно збавили оберти.

Шахтар U-19 ганебно програв Манчестер Сіті U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Друга половина вийшла більш рівною, однак під завісу зустрічі юні "містяни" довели рахунок до непристойного – 5:0. Шахтар U-19 зазнав найбільшої поразки у цьому розіграші Юнацької ліги УЄФА і вже не має шансів уникнути останнього місця групи С.

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Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
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Ліга чемпіонів Відеоновини Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Манчестер Сіті U-19 - Шахтар U-19 Шахтар U-19 Шахтар U-19 Манчестер Сіті U-19 Манчестер Сіті U-19
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