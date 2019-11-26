Шахтар U-19 ганебно програв Манчестер Сіті U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Молодіжна команда Шахтаря без шансів поступилася одноліткам з Манчестер Сіті (5:0) та втратила шанси на плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті з перших хвилин захопив ініціативу та не випускав "гірників" за середину поля. У господарів був тотальний контроль м'яча (володіння доходило до 85%), а Шахтар не міг зв'язати три передачі в напрямку чужих воріт.

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Перший хороший шанс англійці не реалізували – Трубін парирував удар Роджерса впритул. Однак вже другий момент Манчестер Сіті завершився голом. Зробив його вінгер Брааф: на правому фланзі на швидкості відірвався від одного гравця Шахтаря, пройшов двох інших і вже зі штрафного майданчика поміж ще двох "гірників" викотив на партнера. М'яч відскочив на дальню стійку до Роджерса, який спокійно відкрив рахунок.

Манчестер Сіті на якийсь період послабив тиск, але моменти біля воріт Трубіна все одно виникали. Анатолій рятував команду від голів, хоча партнери постійно провалювалися. Брааф змістився і в стилі Роббена лівою бахнув під дальню стійку – Трубін витягнув. Дойл вийшов сам на сам з капітаном Шахтаря та програв дуель українцю.

Втім, господарі ще до середини першого тайму легко довели справу до розгрому. А як могло бути інакше, якщо наші хлопці не можуть віддати точний пас з власних володінь. Посо перехопив передачу Драмбаєва на лінії штрафного майданчика та віддав на Деле-Баширу – ніхто не завадив йому влучно пробити в дальній кут.

Матч перетворювався в побиття. Поведа підібрав м'яч в центрі поля та через вісь пройшов пів команди Шахтаря. Форвард Ман Сіті просто побіг по прямій до воріт, без зусиль обігруючи "гірників", які стоячи імітували відбір. Удар повз Трубіна – 3:0. Дуже показовий момент – організація гри Шахтаря U-19 жахлива, клас футболістів також не піддається порівнянню.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та травмований Олександр Зінченко з коханою спостерігали за грою на трибунах з розчарованими обличчями.

До кінця першого тайму українці так жодного разу й не зайшли в чужий штрафний майданчик, а Манчестер Сіті міг забивати ще – Роджерс не влучив у площину з кількох метрів. Брааф продовжував возити донеччан на правому фланзі, Посо та Деле-Баширу демонстрували техніку в центрі, а Гарсія у два кроки наздоганяв донецьких нападників, які намагалися вибігти вперед.

Відразу по перерві Шахтар спробував увімкнути вищу швидкість і щось створити, але Манчестер Сіті загасив цей запал і продовжив перепасовуватися на нашій половині. Брааф ще раз цілив у дальній кут після зміщення з правої бровки, але промахнувся. Роджерс обігрався в стіночку з партнером, проскочив усю оборону Шахтаря і вивалився на голкіпера – Трубін зловив удар по центру.

Серія замін у складах обох команд не змінила хід поєдинку. Манчестер Сіті атакував, але вже без особливого настрою. Дві спроби мав Поведа, з вигідної позиції двічі бив Бернабе – десь оборона Шахтаря блокувала, десь суперникам бракувало влучності. Після стандарту "гірники" дозволили Гарсії головою вільно пробити з власного воротарського майданчика. На щастя, захисник Сіті зробив це не акцентовано.

На 74-й хвилині в Шахтаря виник перший шанс! Мудрик скористався рідкісним провалом "містян" і вирвався на побачення з голкіпером. Михайло завершив епізод обвідним ударом у дальній нижній кут – м'яч розминувся зі стійкою із зовнішнього боку.

До фінального свистка Манчестер Сіті дозволив побудувати українцям ще пару атак, але гол престижу ті не забили. Найкращий шанс мав Кобак – пробив у ближній кут, де чатував воротар. Натомість "містяни" забили ще двічі. Класна триходівка завершилася голом Туаїзі – асистував йому Палмер. Ну а в компенсований час Бернабе пробіг з м'ячем повз кількох донеччан, немов повз манекенів, і покотив м'яч у сітку.

23:2 за ударами на користь господарів – найкраща характеристика сьогоднішнього матчу. Манчестер Сіті впевнено переміг Шахтар з рахунком 5:0. Після цього туру "гірники" втратили шанси на вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. 2 очки за 5 матчів – українська команда гарантувала собі останнє місце в групі. Ман Сіті – лише третій (7 пунктів). Аталанта лідирує (10 балів), а загребське Динамо Ігоря Йовічевіча йде другим (8 балів).