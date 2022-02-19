Манчестер Сіті приймав Тоттенхем у 26-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Тоттенхем несподівано відкрив рахунок завдяки удару Кулусевскі у порожні ворота, але дуже швидко Гюндоган вирівняв становище.

"Тоттенхем може боротися за топ-4 АПЛ", – Кейн емоційно відреагував на свій дубль у ворота Ман Сіті

Після перерви Кейн знову вивів "шпор" вперед. Незадовго до фінального свистка арбітр призначив пенальті у ворота гостей, Марез не схибив. Коли здавалось, що нічия неминуча, Харрі Кейн все ж дотиснув суперника і здобув важливу перемогу.

Попри поразку Сіті залишився лідером перегонів АПЛ, Тоттенхем – 7-й.

Ман Сіті – Тоттенхем: "шпори" показово б'ють лідера – ураганний Кейн оголив слабке місце Гвардіоли і дав Ліверпулю шанс