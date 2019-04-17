Манчестер Сіті – Тоттенхем: стартові склади на матч -відповідь 1/4 фіналу ЛЧ

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади та посилання онлайн-трансляцію поєдинку – в новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – Тоттенхем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24. Олександр Зінченко не прийме участі у зустрічі через розтягнення задньої поверхні стегна, отримане в поєдинку АПЛ проти Кардіффа.

Перший матч у Лондоні завершився мінімальною перемогою "шпор".

Манчестер Сіті – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані (к), Ляпорт, Менді – Д. Сілва, Гюндоган, Де Брюйне – Б. Сілва, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Стоунз, Сане, Марез, Отаменді, Жезус, Фернандіньо

Тоттенхем: Льоріс (к) – Тріпп'єр, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Ваньяма, Еріксен, Сіссоко, Аллі – Моура, Сон

Запасні: Гаццаніга, Санчес, Вокер-Петерс, Льоренте, Фойт, Девіс, Скіпп

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