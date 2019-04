Манчестер Сіті – Тоттенхем: стартові склади на матч -відповідь 1/4 фіналу ЛЧ

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади та посилання онлайн-трансляцію поєдинку – в новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті – Тоттенхем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24. Олександр Зінченко не прийме участі у зустрічі через розтягнення задньої поверхні стегна, отримане в поєдинку АПЛ проти Кардіффа.

Перший матч у Лондоні завершився мінімальною перемогою "шпор".

Манчестер Сіті – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані (к), Ляпорт, Менді – Д. Сілва, Гюндоган, Де Брюйне – Б. Сілва, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Стоунз, Сане, Марез, Отаменді, Жезус, Фернандіньо

Here’s your City line-up for tonight!



XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Stones, Sane, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, Jesus



#cityvthfc #mancity pic.twitter.com/VuMz9c87jh