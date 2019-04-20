Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у 35-му турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ 2018/19 – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує о 14:30 за київським часом. Суперники зустрічаються після неймовірного двобою в Лізі чемпіонів, який завершився перемогою і... драматичним вильотом команди Гвардіоли. Українець Олександр Зінченко відновився від травми і повертається в основу. Ман Сіті відстає перед звітною грою від Ліверпуля на 2 очки, але провів на матч менше. Тоттенхем посідає 3-є місце, однак ризикує вилетіти з топ-4 у разі невдачі.

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Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Гюндоган, Де Брюйне, Фоден – Бернарду Сілва, Стерлінг, Агуеро (к)

Запасні: Муріч, Сане, Д. Сілва, Фернандінью, Марез, Отаменді, Жезус

Тоттенхем: Газзаніга – Фойт, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген (к), Девіс – Дайєр, Еріксен, Деле Аллі, Лукас – Сон

Манчестер Сіті – Тоттенхем: стартові склади на матч АПЛ, Зінченко повертається