Манчестер Сіті – Тоттенхем: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Тоттенхем відбудеться 17 квітня у Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Тоттенхем, прогноз букмекерів на матч:

У першій зустрічі "містяни" вважалися серйозним фаворитом, однак Пеп Гвардіола перемудрував зі складом і тактикою, через що справедливо програв. Втім, сьогодні букмекери знову вірять у його успіх.

Авторитетна контора Bwin на перемогу Манчестер Сіті виставила коефіцієнт 1.3, на нічию – 5.75, а на звитягу Тоттенхема – аж 10. Фахівці William Hill виграш гостей оцінюють аналогічним коефіцієнтом, а на господарів дають більше: вікторія за 1.32, а нічия – за 5.8.

Попри невдачу у виїзній частині протистояння та поул-позішн "шпор", Манчестер Сіті в очах букмекерів все одно має кращі шанси на вихід у півфінал. Котування в конторі Bet365 щодо переможця пари за підсумками двох матчів: Ман Сіті – 1.61, Тоттенхем – 2.2.

Тиждень тому команди обмежилися одним голом на 90 хвилин, але сьогоднішній поєдинок очікується результативнішим. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити з коефіцієнтом 1.48, а на відповідний тотал менше – за 2.55.

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