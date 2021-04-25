Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція фіналу Кубка ліги – Зінченко на підхваті
На Вемблі Манчестер Сіті та лондонський Тоттенхем змагаються за Кубок англійської ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині
Матч Манчестер Сіті – Тоттенхем розпочався о 18:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показує телеканал Setanta Sports, натомість "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
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Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Стеффен – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Фернандінью, Гюндоган, де Брюйне – Марез, Фоден, Стерлінг
Запасні: Едерсон, Аке, Жезус, Агуеро, Зінченко, Родрі, Б. Сілва, Ферран, Б. Менді
Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Алдервейрелд, Дайєр, Регілон – Хьойберг, Вінкс, Ло Чельсо – Лукас Моура, Кейн, Сон
Запасні: Харт, Санчес, Танганга, Сіссоко, Аллі, Дембеле, Ламела, Бергвейн, Бейл
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