toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко потрапив у стартовий склад, онлайн-трансляція матчу АПЛ

18:32 229 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко потрапив у стартовий склад, онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Сіті – Тоттенхем 17 серпня 2019: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у 2-му турі чемпіонату Англії. Олександр Зінченко зіграє з перших хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує о 19:30 за київським часом. Команда Зінченка очолює турнірну таблицю після першого туру завдяки виїзній перемозі над Вест Хемом 5:0. Тоттенхем свій матч виграв з великими труднощами. Фіналісти ЛЧ-2019 здобули вольову перемогу над Астон Віллою з дублем Кейна.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Родрі, Гюндоган, де Брюйне (к) – Стерлінг, Агуеро, Бернардо

Тоттенхем: Льоріс (к) – Вокер-Пітерс, Алдвейрелд, Санчес, Роуз – Вінкс, Сіссоко, Ндомбеле – Еріксен, Кейн, Ламела

Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко потрапив у стартовий склад, онлайн-трансляція матчу АПЛ

blog_ava
Атлетік – Барселона: онлайн-трансляція матчу-відкриття Ла Ліги 2019/20 – як це було
00:10
2691
Теги
Збірна України Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Манчестер Сіті
19:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук