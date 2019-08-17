Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у 2-му турі чемпіонату Англії. Олександр Зінченко зіграє з перших хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує о 19:30 за київським часом. Команда Зінченка очолює турнірну таблицю після першого туру завдяки виїзній перемозі над Вест Хемом 5:0. Тоттенхем свій матч виграв з великими труднощами. Фіналісти ЛЧ-2019 здобули вольову перемогу над Астон Віллою з дублем Кейна.

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Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Родрі, Гюндоган, де Брюйне (к) – Стерлінг, Агуеро, Бернардо

Тоттенхем: Льоріс (к) – Вокер-Пітерс, Алдвейрелд, Санчес, Роуз – Вінкс, Сіссоко, Ндомбеле – Еріксен, Кейн, Ламела

Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко потрапив у стартовий склад, онлайн-трансляція матчу АПЛ