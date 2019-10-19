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Манчестер Сіті та ПСЖ слід дискваліфікувати з єврокубків, – президент Ла Ліги

09:28 480 Читать на русском
Манчестер Сіті та ПСЖ слід дискваліфікувати з єврокубків, – президент Ла Ліги
Хав'єр Тебас / соцмережі

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував Манчестер Сіті та ПСЖ за ймовірне порушення фінансового фейр-плей.

"Я вважаю, що Манчестер Сіті та ПСЖ повинні бути покарані за всією суворістю та позбавлені змоги взяти участь в турнірах УЄФА.

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Своїми витратами вони підривають трансферний ринок і принципи фінансового фейр-плей. Чому Мілан отримав дискваліфікацію на один сезон, а ці два клуби ні?" – поділився Тебас в інтерв'ю виданню Известия.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявляв, що готовий усувати клуби від участі в єврокубках за порушення ФФП.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фінансовий fair-play Хав'єр Тебас Іспанія
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